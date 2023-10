Cresce Fratelli d’Italia in provincia: 2.200 iscritti alla chiusura del tesseramento

Fratelli d’Italia ha chiuso la campagna di tesseramento in provincia di Siracusa con oltre 2.200 iscritti. “Un risultato strepitoso. È evidente che il partito cresce ancora, aggrega e include nella partecipazione alla vita congressuale”, commenta il parlamentare Luca Cannata.

Con uno incremento del 419% di iscritti rispetto al 2022, si è conclusa il 30 settembre la campagna di tesseramento in Sicilia con 24.132 tesserati del 2023 a fronte dei 5.688 dell’anno precedente. Adesso si aprirà la stagione dei congressi cittadini e provinciali. “Sarà un momento di confronto politico e di ascolto della base – conclude il commissario provinciale Giuseppe Napoli – per un partito che si consolida nella sua organizzazione in linea con l’indirizzo del presidente Giorgia Meloni e che ha visto grazie alla grande leadership territoriale di Luca Cannata una crescita con una struttura efficace ed ispirata alla coerenza e alla concretezza nella risoluzione delle problematiche”.