Dalla Carnia a Siracusa, premiato a Venezia il documentario sugli abeti “rinati” al teatro greco

Il documentario dedicato al progetto scenico ideato dallo studio Stefano Boeri per le Troiane di Euripide, è stato premiato come miglior cortometraggio sull’architettura alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Con alberi della Carnia abbattuti dal maltempo, venne realizzata una ambiziosa idea scenica che ha peraltro garantito una seconda vita ai maestosi tronchi di abete. In migliaia hanno ammirato a Siracusa quella realizzazione, allestita nel 2019 al teatro greco durante la stagione degli spettacoli.

“Complimenti a The Blink Fish che ha realizzato il documentario e a Stefano Boeri”, così la Fondazione Inda ha salutato sui suoi canali social il premio assegnato a quel particolare progetto scenico.

Il documentario “Troiane” racconta il viaggio di quei tronchi dalla Carnia (Friuli) fino alla Sicilia ed agli spettacoli classici di Siracusa.