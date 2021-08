Domenica a Cassibile cambia la mobilità: ecco dove

Modifiche alla circolazione a Cassibile domenica prossima, dalla 17 alle 23, per consentire lo svolgimento della gara ciclistica “VI memorial Graziella Fortunato”, terza prova di Coppa Sicilia.

Il settore Trasporti e diritto alla mobilità ha emesso un’ordinanza che riguarda l’ex Lottizzazione Magnano, comprese le vie Calcagno e Nicotera, e piazza Caduti del Conte Rosso. In queste zone sarà in vigore il divieto di sosta su entrambi i lati del senso di marcia con rimozione obbligatoria dei mezzi. Inoltre sarà vietato il transito al passaggio dei ciclisti.