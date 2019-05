Elezioni Europee, i numeri di Siracusa: al voto circa 99 mila cittadini

Saranno 98.832 i cittadini siracusani, 47327 maschi e 51505 femmine, che andranno alle urne per le elezioni europee 2019. Inoltre voteranno a Siracusa 126 cittadini comunitari, 19 maschi e 107 femmine. Le sezioni elettorali sono 123.

Si vota domenica 26 maggio, dalle 7 alle 23.

La scheda sarà di colore rosa. Lo spoglio avverrà immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

Previsti 3 rilevamenti per l’affluenza alle urne: alle 12, alle 19 e alle 23, che poi è quello finale.

Il territorio italiano è stato suddiviso in cinque circoscrizioni: la Sicilia, insieme alla Sardegna, fa parte della Circoscrizione Isole.

Saranno 8 i parlamentari europei che verranno fuori dalla consultazione nella circoscrizione Isole che vede in campo 118 candidati.

In occasione della tornata elettorale l’ingresso nella zona Ztl in Ortigia sarà libero nella giornata di domenica.

Si coglie l’occasione, infine, per ricordare a tutti gli elettori di controllare se si è in possesso della tessera elettorale e se sono stati utilizzati tutti gli spazi per l’espletamento del voto. I duplicati delle tessere elettorali si possono richiedere agli sportelli dell’Ufficio elettorale di via S. Sebastiano 71, secondo il seguente orario: oggi (venerdì 24 maggio) fino alle 19, domani (sabato 25 maggio) ininterrottamente dalle 8,30 alle 19; domenica (26 maggio) per tutta la durata delle operazioni di voto, dalle 7 alle 23.