Emergenza rifiuti: raccolta a singhiozzo, chiude Arenaura. Vertice dei sindaci in mattinata

“Situazione insostenibile”. Da ore i sindaci della provincia di Siracusa si scambiano messaggi allarmati. La spazzatura rimane in strada, si tentano disperati servizi di recupero anche fuori orario. Ma con gli autocompattatori pieni ed in cerca di una discarica in cui conferire, diventa una impresa garantire il servizio ordinario. Alle 9.40 i sindaci del siracusano si ritroveranno online per trovare una improbabile soluzione di emergenza. Improbabile perchè se la Regione non si attiva per come ha sbandierato con note stampa, si rischia di chiudere la settimana in emergenza.

Da oggi a Siracusa chiude anche il Ccr Arenaura perchè non c’è più dove portare i rifiuti raccolti. Mastelli e carrellati, in molte zone, restano pieni. Pochissime informazioni fornite ai cittadini che, perplessi, provano a capire cosa sta accadendo. La solita emergenza rifiuti in Sicilia adesso è ancora più emergenza. Il vertice convocato ieri a Palermo ha prodotto una soluzione ancora sulla carta: visto il black out della discarica di Lentini, ormai satura, gli oltre 150 comuni che lì conferivano, potranno portare i rifiuti nelle altre tre discariche regionali attive. Questo in virtù di una ordinanza presidenziale dei mesi scorsi che dispone la misura per evitare che all’emergenza pandemica si sovrapponga quella igienica. Solo che, nei fatti, quel sistema di “scorta” non è ancora attivo, a dispetto delle rassicurazioni e della buona volontà dell’assessore regionale Baglieri.

“Ci auguriamo che da Palermo indichino celermente una strada seria e concreta per evitare una crisi, anche sanitaria, in questo momento già difficile”, dice il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare. “Nelle prossime settimane la situazione potrà solo peggiorare”, aggiunge sconfortato.