Epifania con allerta meteo gialla, il bollettino della Protezione Civile regionale

Fine settimana all’insegna di una forte instabilità metereologica. Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per la giornata dell’Epifania, ad eccezione dell’area nord orientale dell’Isola. “Sabato 6 gennaio e per le successive 24-36 ore si prevedono venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti Occidentali, con locali raffiche di tempesta, sulla Sicilia Occidentale e Meridionale, in estensione dalla sera alle restanti zone. Forti mareggiate lungo le coste esposte”, recita il bollettino segnalando le condi-meteo avverse.

Secondo le previsioni, la giornata dell’Epifania dovrebbe presentarsi con caratteristiche variabili: prima parte di giornata con temperature miti (massime ancora vicine ai 20°) mentre dalla serata, con l’arrivo del fronte freddo atteso un crollo termico. Piogge e locali temporali, con vento forte e mareggiate su tutta l’isola segneranno le prossime 24 ore, secondo gli esperti di WeatherSicily.