Estate a Melilli, gran finale con Raf tra sagre, musica e comicità

Con la seconda parte del cartellone degli eventi a Melilli, l’Estate 2023 entra nel vivo. Gran finale della manifestazione estiva che vedrà l’alternarsi di grandi eventi in tutto il territorio di Melilli con due dei momenti clou: la XVI edizione della sagra “Pititti, Pititteddi e Liccumarei” tra il loggiato della splendida piazza San Sebastiano con Shade e la verve comica di Uccio De Santis (1-3 settembre); e “Cudduruni on Street” in piazza Umberto dall’8 al 10, con Massimo Spata e Sandro Giacobbe.

Città Giardino, intanto, nell’arco dei festeggiamenti del Patrono San Bartolomeo Apostolo, sarà teatro di percorso gastronomico, cabaret e musica.

“Entriamo nel clou dell’estate melillese con una serie di eventi che manterranno l’atmosfera di clima vacanziero sino a quasi metà settembre. Tutti coloro che sceglieranno la Terrazza degli Iblei per trascorrere serenamente gli ultimi scampoli d’estate avranno l’imbarazzo della scelta”, dichiara il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta.

“Questo fine settimana va di scena Città Giardino, la nostra frazione anticamera della città di Siracusa, con la Sagra parrocchiale che da anni raccoglie consensi e che vede gran parte della comunità partecipare attivamente alla realizzazione di manicaretti gustosi con materie prime locali, degustazione accompagnata da musica e dalla verve artistica di Giuseppe Castiglia. Chiudiamo con uno degli artisti che, ininterrottamente, ci accompagna da più di trent’anni con la sua splendida musica, il grande Raf. L’artista, reduce dal successo de “La Mia Casa Tour 2023 ha scelto la nostra Melilli come vetrina in Sicilia.”