Festa a Priolo per il neo campione del mondo pattinaggio sprint, Vincenzo Maiorca

Il neo campione del mondo di pattinaggio sprint, Vincenzo Maiorca, ha incontrato oggi il sindaco di Priolo, Pippo Gianni. Ad accompagnare Vincenzo c’erano i genitori: papà Ernesto è anche l’allenatore. “La nuova pista di pattinaggio di Priolo – ha sottolineato – ha permesso di allenarci ed esprimerci nel miglior modo possibile, ottenendo i grandi risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Prima avevamo una pista obsoleta, ci allenavamo anche per strada; da due anni a questa parte abbiamo una pista che è un fiore all’occhiello, di ultima generazione”.

Collegato in videoconferenza il presidente nazionale FISR, Sabatino Aracu, che ha ringraziato il sindaco Gianni per “la vicinanza e la sensibilità mostrate nei confronti dello sport e di questi giovani che danno lustro alla Sicilia e a tutta l’Italia. Grazie a Priolo, che ha consegnato due grandi campioni come Patrizio Triberio e Vincenzo Maiorca, insieme agli altri campioni del mondo, Pippo Cantarella e i fratelli Luca e Massimiliano Presti, commissario tecnico della nazionale, che hanno onorato questa terra”.

Emozionato, Vincenzo ha ringraziato per “la bellissima sorpresa”. Poi ha confidato di star iniziando a realizzare solo adesso l’importante vittoria portata a casa. “Ho vinto grazie alla passione, allenandomi tanto, puntando dritto verso l’obiettivo che mi ero prefissato fin dall’inizio dell’anno, anzi da quando ho cominciato a pattinare. Adesso solo qualche giorno di vacanza e poi ricomincio subito con gli allenamenti perché il prossimo anno voglio fare meglio”.

Il sindaco Gianni, dal canto suo, si è detto fiero di aver contribuito alla conquista della medaglia d’oro da parte di Vincenzo grazie ad una pista rotellistica d’avanguardia, dove Vincenzo si allena con continuità. “Oggi è una grande occasione per spiegare che ragazzi come Vincenzo devono diventare punto di riferimento di tanti giovani.

Abbiamo sempre puntato sullo sport, riqualificando le strutture sportive esistenti e realizzandone di nuove. Solo per citarne alcune: il campo sportivo di San Foca’, il primo in città in erba sintetica, la palestra del Polivalente, i campi all’aperto di basket e volley realizzati a Thapsosland, la riqualificazione della piscina coperta, che sarà ultimata tra qualche giorno, il progetto per la piscina olimpionica da realizzare a Priolo, messo a punto dalla Federazione Italiana Nuoto, la costruzione di una nuova palestra nei plessi scolastici Di Mauro e Bondifè. Attendiamo a giorni la determina regionale per recuperare il campo sportivo ex feudo, oggetto di un finanziamento di oltre 5 milioni di euro”.

“Hai portato a casa un risultato importante – ha detto a Vincenzo Maiorca l’assessore allo Sport, Stefano Castrogiovanni – che speriamo possa essere da esempio per tutti i giovani. Fondamentale è porsi degli obiettivi di vita sana”.

“Sei il nostro orgoglio” – ha fatto eco il presidente del Consiglio, Federica Limeri.

A festeggiare la medaglia anche gli assessori Pulvirenti e Bosco, Massimiliano Trovato, presidente della Federazione Pattinaggio Sicilia, Marco Rinaldi, vicepresidente, Irene Rizzo, consigliere regionale.

Presenti altri giovani, pluripremiati atleti della GSD Pattinaggio Città di Priolo Gargallo: Adam Maiorca, campione europeo giovanile, Fabrizio Tagliata e Mattia Pappalardo, campioni italiani giovanili e Giovanni Cassarino, medaglia d’argento ai campionati nazionali juniores.