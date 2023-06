Feste Archimedee, presentata l’edizione del decennale: tutti i nomi degli ospiti

Presentata la decima edizione delle Feste Archimedee di Siracusa, in calendario dal 29 giugno al 2 luglio. E’ stato il patron e ideatore, il pediatra Carlo Gilistro, a sottolineare “la mission socioeducativa, culturale e terapeutica” dell’appuntamento giunto al primo decennale. La manifestazione, sin dalla sua nascita e grazie al patrocinio del Comune, investe sulla creatività e il talento giovanile, per contrastare i malesseri diffusi tra le nuove generazioni.

“Viviamo un’epoca di grandi emergenze – ha detto Edda Cancelliere, presidente dell’associazione Le Interferenze, promotrice dell’evento senza finalità lucrative – ma l’emergenza che noi sentiamo in modo forte è quella dei nostri ragazzi. È un dovere per noi adulti creare per loro opportunità, proporre strade, allargare orizzonti, dare occasioni, affinché ciascuno possa esprimere il proprio talento. In questi anni siamo riusciti a farlo grazie al contributo del Comune di Siracusa, tanti sostenitori e professionisti, che ci hanno donato la loro opera. Un ringraziamento va a loro e a Confindustria”.

A salutare l’avvio della manifestazione – che vivrà il suo clou la prossima settimana – è stato il sindaco Francesco Italia. «Le Feste Archimedee sono una proiezione verso il futuro perché valorizzano i talenti dei nostri figli sin dalla più tenera età. In ciò esiste un’innegabile affinità con le scelte compiute in questi anni dall’amministrazione comunale, che ha fatto dell’attenzione verso le giovani generazioni un punto qualificante della sua attività. La fiducia nei giovani è il più importante investimento che una comunità possa fare per il futuro. A Siracusa lo si fa nel nome di Archimede, il più talentuoso dei suoi figli, capace di innovare la scienza come pochi altri nella storia dell’umanità. E ciò non è di secondaria importanza”.

Per l’assessore alla Cultura, Fabio Granata, “l’evento rappresenta oramai uno dei tasselli più importanti tra le tante attività culturali della nostra città. Un evento che sta a cuore all’amministrazione che vi ha creduto sin dalla sua prima edizione”.

Attesa per la consegna del premio del decennale a Virginia Bocelli, figlia del popolare ed amato Andrea, e special guest dell’evento. “Da tempo seguivamo il suo percorso straordinario. Come non restare colpiti dalla sua angelica voce, capace di toccare corde di così profonda intensità? La voce, la gentilezza, l’eleganza e la semplicità di Virginia sono doni che incarnano pienamente lo spirito delle Feste”.

Il premio Feste Archimedee “Sezione Europa” verrà invece assegnato ad un gruppo di giovanissimi artisti di Mandragora di Tenerife, che hanno dato vita ad un musical capace di trasmettere importanti valori di vita, libertà e pace.

La sezione Fernando Balestra dell’Accademia d’Arte del Dramma Antinco dell’Inda proporrà “Il rifugio del Minotauro”, su iniziativa di Michele Dell’Utri.

Nelle giornate delle Feste Archimedee torneranno i laboratori e le attività ricreative e culturali, che si svolgeranno nei vari siti di Ortigia, aperte a tutti.

Tanti saranno gli ospiti di questa edizione. Lina Gervasi che con il suo particolarissimo strumento, il theremin, eseguirà alcune colonne sonore; Jo M e Carbone che rappresentano il cantautorato giovanile siciliano; Luca Madonia con il suo trio che eseguirà in Piazza Minerva alcuni brani della sua lunga carriera artistica, dai DeNovo alle collaborazioni con il maestro Franco Battiato. E poi ancora Carmen Ferreri, vista anche ad “Amici” di Maria De Filippi. La guest Virginia Bocelli, Cecille ed Ernesto Marciante. Infine anche il maestro Antonio Canino ed il immancabile pianoforte.

Coinvolte anche 12 scuole siracusane che, con le loro coreografie, daranno vita al Gran Galà della Danza di domenica 2 luglio. Il manifesto delle Feste Archimedee è stato donato dall’artista siciliano Antonello Blandi.