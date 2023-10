Fine settimana con la Dea Bendata, in Sicilia distribuiti 90mila euro: 7.500 a Siracusa

Fine settimana fortunato per i giocatori siciliani del Lotto e del 10eLotto. Quasi novanta milioni distribuiti grazie a sei vincite distribuite nelle province di Messina, Enna, Catania, Siracusa e Trapani.

Venerdì 29 settembre ad Acquedolci (Me) vinti ben 50.002,50 euro al 10eLotto con otto numeri indovinati su nove in modalità frequente. A Catania, invece, colpo da 7.500 euro sempre al 10eLotto con sei numeri indovinati su sei in modalità frequente.

Nelle estrazioni di sabato 30 settembre invece – riferisce l’agenzia Agimeg – la provincia di Enna (Cerami) festeggia al Lotto con 10.043,48 euro con un ambo sulla ruota di Palermo. Al 10eLotto invece vincite da 7.500 euro a Siracusa, 6.000 euro a Paceco (Trapani) e altri 6.000 a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Si ricorda di giocare responsabilmente.