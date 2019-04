Fitness, l’aretuseo Tramontana quinto al mondo della Wbff

Siracusani alla conquista degli States. Giuseppe Manuel Tramontana, 28 anni quinto al mondo della Wbff, la federazione più importante del circuito Del Fitnes Model. Al suo esordio nel campionato professionistico Nord Americano, l’atleta siracusano ha ottenuto l’ottimo risultato a Long beach. «Per me attualmente è tutto irreale, non ho ancora realizzato di far parte di quella nicchia di atleti professionisti facendo risultato all’esordio, ma con i giorni e le settimane spero di maturare il tutto pronto per affrontare nuove sfide nella vita bisogna sempre mettersi alla prova per cercar di ottenere il meglio da ognuno di noi. Il mio motto tatuato sul petto è “volle est posse”. Credo che questa sia una cosa che ognuno di noi debba riportare nella vita di tutti i giorni, prefiggendosi obbiettivi. Detto ciò credo anche la fortuna sia stata dalla mia parte ed il sostegno di tutti coloro che hanno osservato nei social durante il mio percorso si sia rivelato fondamentale».