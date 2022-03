Floridia. “Fuori l’assessore Gozzo”, richiesta di dimissioni anche dalla Lega

Aumentano a Floridia le tensioni politiche all’interno dell’amministrazione comunale. A chiedere le dimissioni dell’assessore alla Cultura Paola Gozzo è anche la Lega Floridia-Solarino Salvini Sicilia- che invita l’esponente della giunta retta dal sindaco Marco Carianni ad uscire dalla giunta “lasciando il posto a chi può veramente impegnarsi attivamente per la comunità”. Al primo cittadino, invece, la forza politica chiede “di prendere atto di quanto si sta verificando ed adoperarsi con il ritiro della delega”.

L’assessore Gozzo è candidata alle amministrative di Solarino.

“Durante le elezioni amministrative comunali- spiega Nella Giarratana- la nuova amministrazione si è sempre presentata come un punto di risvolta rispetto alla precedente. Una nuova organizzazione politica che avrebbe segnato una netta rottura con il passato. E’ chiaro che un tale impegno, assunto nell’interesse della comunità, deve essere portato avanti. Purtroppo è quello che non si sta verificando, soprattutto in questo momento, nel settore cultura ed istruzione dove l’erogazione dei servizi ha tempi di attesa particolarmente lunghi e dove, soprattutto, manca l’impegno da parti di chi si sarebbe fatta parte diligente per garantire la massima efficienza del settore”.

Duro il giudizio. “Il nostro assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione non si è mostrata all’altezza delle prerogative a cui auspicava la nuova amministrazione. Stiamo assistendo ad una fase di

stand-by dei settori, nessuna nuova iniziativa il nostro assessore ha messo in atto. Essendo impegnata nella nuova competizione politica, inoltre, non può onorare come dovuto l’impegno assunto con l’amministrazione floridiana”.

Nella Giarratana sostiene che “siamo di fronte ad un’incompatibilità che pur non essendo giuridica è sicuramente reale e concreta”.