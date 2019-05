Floridia. Incidente in viale Vittorio Veneto, 38enne in elisoccorso al Cannizzaro

E’ stato trasferito in elicottero al Cannizzaro di Catania il 38 rimasto coinvolto questo pomeriggio a Floridia in un incidente stradale. L’uomo si trovava alla guida di uno scooter di grossa cilindrata, lungo viale Vittorio Veneto. Un’auto, impegnata pare in una manovra, non si sarebbe accorta della moto che stava sopraggiungendo, centrandola. Un impatto violento che avrebbe sbalzato di alcuni metri il centauro.

Sul posto è intervenuta la Municipale di Floridia ed il 118 che ha allertato l’elisoccorso per il trasferimento urgente al Trauma Center della struttura etnea. Le sue condizioni non sono gravi. Avrebbe riportato una sospetta frattura di una spalla.