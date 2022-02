Francesco Di Sarcina verso la presidenza dell’Autorità del Mare di Augusta

Francesco Di Sarcina fa un passo deciso verso la presidenza dell’Autorità Portuale di Sistema della Sicilia Orientale. Dopo la designazione da parte del ministro Giovannini, ieri è arrivata anche l’intesa sulla nomina ministeriale del presidente della Regione, Musumeci. A questo punto, l’iter prevede un passaggio nelle Commissioni competenti di Camera e Senato per la definitiva designazione.

Gli ultimi giorni erano stati segnati da vibranti polemiche, con Forza Italia che ha manifestato tutta la sua contrarietà per una mancata concertazione e qualche dubbio sull’indicazione partita dal ministero. Il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, si è unito alle critiche condividendo le obiezioni di Forza Italia.

Hanno invece seguito una linea diversa i primi cittadini di Augusta e Priolo, Giuseppe Di Mare e Pippo Gianni. “Per noi è mai stata questione di principio e n eanche legata esclusivamente al cognome della persona che deve ricoprire un ruolo importante e strategico per il presente ed il futuro del nostro territorio”, scrivono in una nota congiunta, firmata anche da Assoporto ed Unionports Augusta (Marina Noè e Davide Fazio).

“Avevamo chiesto sin dall’inizio che il nuovo Presidente fosse in discontinuità con il passato, a tempo pieno, di alto profilo professionale, che superasse logiche burocratiche e commissariali e che preferibilmente potesse essere espressione delle competenze siciliane. Non ci piace entrare nelle polemiche di queste ore: il porto di Augusta, oggi più che mai, ha necessità di una governance che condivida con il territorio visione e programmi di sviluppo”, aggiungono i due sindaci.

foto dal web