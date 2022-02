“Genitori e figli ai tempi del Covid e del digitale”,convegno a Noto con Carlo Gilistro

Un momento di approfondimento su due tematiche fondamentali per le famiglie, alle prese con bambini e ragazzi che hanno pesantemente subito questi due anni di pandemia, pagandoli sulla propria pelle dal punto di vista psicologico e non soltanto.

Se ne parlerà sabato sera alle 19 a palazzo Ducezio, nel cuore di Noto, nel corso di un convegno affidato al pediatra Carlo Gilistro. Il tema è “Genitori e figli ai tempi del Covid e del digitale”, due aspetti strettamente connessi l’uno all’altro per diverse ragioni che saranno illustrate durante l’approfondimento.

Sarà una serata arricchita dall’arte, con il maestro Antonio Canino al piano, l’attrice Barbara Cracchiolo e diversi artisti ad esporre le proprie opere.

“Una pandemia -commenta Gilistro – che speravamo durasse una stagione invece ne è durata otto. Come una guerra ha lasciato sul campo milioni di morti e milioni di feriti.

A pagarne le conseguenze, soprattutto di tipo psicologico e neurocomportamentale sono stati i bambini e gli adolescenti, disturbi che spesso sfociano in vere e proprie patologie anche gravi, fra cui disturbi importanti del sonno, ansia, depressione e veri e propri disturbi comportamentali come anoressia, bulimia, disturbi somatoformi.

Questo convegno – prosegue il pediatra siracusano- dedicato alle famiglie e ai bambini è stato fortemente voluto dal Sindaco di Noto, Corrado Figura e dal direttore artistico Pippo Spina, un convegno per saperne di più ma soprattutto per dare alle famiglie suggerimenti e consigli per intercettare precocemente segnali di tutti i disturbi somatoformi e comportamentali e potere intervenire in tempo. Una lezione ricca di contenuti ma soprattutto libera e leggera, con vivace interazione con i genitori e gli esperti che saranno invitati a partecipare con domande e testimonianze. Un mix di arte cultura musica e scienza per un futuro migliore.

La musica del maestro Antonio Canino, genio del pianoforte, accompagnerà tutta la serata, madrina della Manifestazione la Professoressa Edda Cancelliere, per una alleanza forte fra scienza e scuola.

Un grazie speciale allo staff di FM Italia, che da oltre otto anni, già in tempi non sospetti, ha voluto condividere con me una trasmissione televisiva e radiofonica ” Noi e i nostri bambini” – conclude -per essere accanto ai genitori e ai loro figli, raro esempio nel panorama della informazione nazionale.