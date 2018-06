Giornate siracusane per la star internazionale dei social, la bella Negin Mirsalehi

È una delle star internazionali dei social, si chiama Negin Mirsalehi olandese di Almere da oltre 4 milioni di followers. Per tutti è la regina delle “waves” grazie alle sue onde perfette sempre sfoggiate in una capigliatura impeccabile. Da diversi giorni è in giro per la Sicilia ed immancabile arriva anche la sosta a Siracusa, in Ortigia. Le foto ed i video pubblicati su instagram stanno raccogliendo migliaia di like e condivisioni. Oltre a commenti che rimarcano anche la bellezza dei posti scelti dalla bella Negin, in viaggio insieme al suo compagno.

L’ultimo video è stato pubblicato nel pomeriggio e vede l’imprenditrice-influencer muoversi sulla promenade del belvedere San Giacomo.

Negin Mirsalehi firma una linea beauty di prodotti per capelli a base di miele e propoli, origini persiane, una laurea in Marketing e Management, una famiglia dedita all’apicultura da sei generazioni in poco più di 3 anni ha vinto numerosi premi tra cui quello di «Influencer of the Year».

Il link completo per il video: https://instagram.com/p/BkNc00FhUgm/