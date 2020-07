Giro d’Italia in volo, 24 aerei faranno tappa a Siracusa

Una delle 14 tappe del Tour to Italy 2020 toccherà Siracusa. I partecipanti all’evento aeronautico il 3 agosto sono atteso sulla pista dell’Avio Club Siracusa.

Si tratta di un giro d’Italia a tappe, volando “dalle Alpi alla Sicilia” per un totale di 3.400 km. È il progetto FlytoItaly, che punta alla promozione dell’avioturismo, delle strutture e delle imprese aeronautiche.

Sull’aviosuperficie siracusana sono attesi 24 aerei che nel tardo pomeriggio ripartiranno poi per la tappa successiva.

Ad accoglierlo, il presidente dell’Avio Club Siracusa, pilota Istruttore generale Giovanni Patti, insieme al

direttore e istruttore pilota scuola di Volo, Roberto Tonicchi.