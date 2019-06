Grand Prix Sicilia Open Water 2019: podio per tre atleti del T.C Match Ball

Conclusa la prima tappa del “Grand Prix Sicilia Open Water 2019” circuito individuale e per società di nuoto in acque libere che si integra in quello nazionale della F.I.N.

Nelle acque di Mondello si è svolto il “ 1° Trofeo Open Water Mimmo Ferrito”, dedicato alla memoria dell’indimenticabile Gianluca Giacoletti, giovane nuotatore palermitano prematuramente scomparso. Le fredde acque dell’Addaura hanno ospitato oltre 200 atleti, appartenenti alle categorie Master e Agonisti, provenienti in gran parte della Sicilia ma con nutrita rappresentanza di altre regioni. Di mattina si è svolta la gara di fondo, sulla distanza di 5 km e nel primo pomeriggio l’affollata gara sul miglio.

Ottima affermazione degli atleti aretusei del T.C. Match Ball Siracusa, presenti con Marco Inglima, Carta Pietro e Sebastiano Bonaccorso. Il primo si è piazzato, nella categoria agonisti, al primo posto assoluto sia nella 5 km che nel miglio, nonché primo nella categoria cadetti in entrambe le gare. Pietro Carta si aggiudica un bel bronzo nella 5 km categoria master 40 e sempre nella stessa gara categoria master 60 Nuccio Bonaccorso conquista l’oro.

Prossimo appuntamento sarà la manifestazione dedicata a Rossana ed Enzo Maiorca che si svolgerà nelle acque del Plemmirio domenica 14 Luglio e che si articolerà con la 5.200 m di mattina e il miglio di pomeriggio.