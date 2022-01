Guide Turistiche, Carlo Castello confermato presidente dell’associazione

Carlo Castello riconfermato alla guida dell’Associazione Guide Turistiche Siracusa. Il nuovo direttivo, che la guiderà per il biennio 2022-2023 vede un solo nuovo ingresso. Si tratta di quello di Maria Lina Ribisi. Vice presidente è stata eletta Donatella Minardi; Segretaria: Rita Giuseppina Sipala;

Tesoriere: Giuseppe Celani; Consigliere: Maria Lina Ribisi.

L’AGTS,associazione di categoria nata nel 1991,raggruppa al suo interno la maggior parte delle guide della provincia di siracusa e alcune delle province di Ragusa e Catania.

Lo scopo e’ quello di valorizzare e far conoscere le bellezze monumentali archeologiche e storiche del nostro territorio di competenza:Il sud est della Sicilia.

Da parte dell’assessore comunale alla Cultura, Fabio Granata, la garanzia che l’amministrazione comunale intensificherà la collaborazione per “valorizzare al meglio il nostro imponente Patrimonio culturale, materiale e immateriale, in una stagione importante per la ripresa del turismo e del viaggio a Siracusa”.