I turisti scelgono Siracusa, Granata: “Sta agli imprenditori rendere il viaggio indimenticabile”

Lasciano ben sperare i primi dati stagionali relativi alle prenotazioni ed alle “intenzioni di viaggio”. L’assessore alla Cultura e al Turismo di Siracusa, Fabio Granata parla di “anno della ripartenza”.

La Sicilia, raccontano i dati di questi giorni, è la meta preferita dai viaggiatori e dai turisti europei e italiani, a iniziare da tedeschi e francesi.

«I dati – afferma Granata – danno ragione ha chi ha creduto e crede nel 2022 come l’anno della grande ripartenza del turismo in Sicilia e a Siracusa. E Siracusa sta organizzando al meglio una stagione straordinaria di eventi culturali che andranno da maggio a fine settembre e oltre: teatro, grandi concerti, eventi letterari, moda internazionale, cinema e nuove tendenze musicali e del design per una stagione che si preannuncia come un vero “rinascimento” per la nostra Città d’Acqua e di Luce».

Secondo Fabio Granata «tutto questo è anche frutto del grande lavoro di promozione nazionale e internazionale della Sicilia e di Siracusa anche attraverso il potente mezzo televisivo e cinematografico. Adesso sta all’intelligenza imprenditoriale e alla professionalità dei settori della ricettività, dei servizi e della ristorazione far sì che il viaggio a Siracusa torni ad essere indimenticabile e determini una grande crescita economica e occupazionale soprattutto per i cittadini più giovani, preparati e intraprendenti».

«La vita del porto, di Ortigia, le attrazioni in ogni parte della città e la piena valorizzazione del Parco archeologico e della risorsa mare dovranno essere organizzate con equilibrio e intelligenza, attenzione alla pulizia dei luoghi e alla loro piena accessibilità. Sarà una stagione importante e che ridarà fiducia ai siracusani sulle prospettive della nostra importante Città», ha concluso l’assessore Granata.