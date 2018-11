Il comprensivo Verga di Siracusa premiato a Genova: una canzone per il Morandi

L’istituto comprensivo Verga è tra i vincitori del concorso #Genovanelcuore. Primo premio per la scuola siracusana che ha composto una canzone (“Fra rocce e mare”) sul tema proposto: il crollo del ponte Morandi.La canzone è stata eseguita dal coro scolastico – il Verga è ad indirizzo musicale – composto da 40 studenti. Insieme al Verga sono stati premiati il polo infanzia Passi D’Oro-Ionadi di Vibo Valentia, l’istituto comprensivo Voltri 2 di Genova e il liceo artistico Galvani di Cordenons (Pordenone).

Cerimonia di premiazione, ieri sera, in occasione del Salone Orientamenti in corso nel capoluogo ligure. A ritirare il premio, la dirigente Annalisa Stancanelli. Alla giuria del concorso – bandito dalla direzione generale per lo Studente del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con la collaborazione della Regione Liguria – sono arrivati circa 1.400 lavori arrivati dalle scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia. Un premio speciale della commissione è stato consegnato a Elena Rivolta dell’Ipsaar Bergese di Genova e sono state assegnate anche nove menzioni speciali suddivise tra i diversi ordini e gradi di istruzione.