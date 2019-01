Il gelo artico tocca la provincia di Siracusa: domani il clou dell’ondata di maltempo

Termometri vertiginosamente giù anche in provincia di Siracusa. Il capoluogo, questa mattina, si è svegliato con una temperatura di 5 gradi (più bassa nelle ore centrali notturne) . In alcune zone, parabrezza ghiacciati ed è solo l’assaggio di quello che i meteorologi si attendono per le prossime ore. La situazione, che solo alcuni giorni fa sembrava impensabile, visti i 20 gradi medi delle ore diurne, potrebbe subire ulteriori peggioramenti. Le temperature rigide e le precipitazioni, abbondanti già in nottata, dipendono dalle correnti settentrionali e del gelo artico che non sta risparmiando nemmeno un lembo di Sicilia. Non è escluso, al contrario,che possa tornare la neve, perfino in aree costiere. Il clou dell’ondata di gelo è prevista per domani, con nevicate ipotizzate anche per Palermo e Messina.Si imbiancheranno persino Ustica e le isole Eolie, destinate a rimanere isolate per un gelido vento.