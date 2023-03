Il mare attacca Ortigia, l’emergenza dimenticata: il “buco” sul muraglione di Levante

Il cedimento della strada in lungomare Vittorini vale come campanello d’allarme. E deve mettere in guardia circa la necessità di difendere le coste esposte di Ortigia dalla forza del mare. Urge una campagna di controllo dei muraglioni, per capire se e dove altri casi di ingrottamento mettono a rischio la sicurezza di persone e mezzi in transito.

Poco distante dal punto in cui in cui ha ceduto la strada, in lungomare Vittorini, c’è il famoso “buco” sul muraglione di Levante. E’ noto dal 2021, quando ha assunto proporzioni tali da rendere necessaria l’inibizione ai pedoni del marciapiede soprastante ed anche la sosta alle auto. Provvedimenti non esattamente rispettati (e fatti rispettare) alla lettera.

Il “buco” è ormai diventato una caverna, alla base del muraglione est di Ortigia. Supera i 12 metri di lunghezza ed i due di profondità. Grazie agli scatti realizzati da Dario Ponzo, la situazione oggi e nel 2022.

E dire che ad agosto 2021, le prime segnalazioni lamentavano una fenditura di appena un metro. Poi, a causa della continua azione del mare, il problema si è amplificato a dismisura. Le mareggiate hanno “mangiato” diversi metri di riempimento all’interno del muraglione su cui poggia via Vittorio Veneto.

“Nessun pericolo di crollo”, assicurano le autorità competenti. Ma dei lavori che dovevano scattare dopo il medicane del 2021m finanziati con un provvedimento di somma urgenza della Pr190mila euro