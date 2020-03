Il parlamentare Ficara in audizione con il ministro Provenzano: “risorse per il Sud confermate”

L’emergenza coronavirus e le sue ricadute economiche non sottrarranno risorse destinate agli investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno. La rassicurazione è arrivata dallo stesso ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, nel corso dell’audizione di quest’oggi in Commissione Trasporti della Camera, dedicata all’esame dello schema di aggiornamento del contratto di programma 2017–2021 di Rete ferroviaria italiana.

Ai lavori ha partecipato anche il parlamentare siracusano, Paolo Ficara (M5s). “Nel settore ferroviario è ancora profondo il divario infrastrutturale tra il Nord ed il Sud del Paese e per questo ho convenuto con il ministro sulla necessità di continuare ad investire sulle grandi direttrici di collegamento che uniscano davvero l’Italia, senza trascurare l’importante trasporto ferroviario locale. Per questo ho suggerito al Ministro di avviare tavoli di confronto con le regioni del Mezzogiorno, per individuare fin da subito programmi e progetti di investimento da attuare nei prossimi anni, perché se è vero che il Sud ha avuto meno risorse negli ultimi decenni é anche vero che molte regioni del sud non hanno creduto nel trasporto ferroviario”, spiega Ficara.

Quanto allo schema di aggiornamento 2018/2019 tra Ministero ed Rfi, aumenta di circa 15 miliardi il portafoglio complessivo del Contratto di Programma. Di questi, circa 8 vanno per investimenti nelle regioni del Sud (il 51% del totale) ed in particolare 3 miliardi e mezzo vanno alla Sicilia. “Siamo fermamente convinti che il rilancio del Sud voglia dire crescita e sviluppo dell’Italia intera”, chiosa il parlamentare pentastellato al termine dell’audizione.