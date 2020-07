Il primo ipermercato Auchan pronto al cambio insegna in Sicilia è siracusano: “garantire occupati”

Il primo ipermercato Auchan della Sicilia pronto al cambio insegna – diventerà Conad – è quello dell’area commerciale di Siracusa. A rilanciare la notizia sono le segreterie regionali di Filcams Cgil e Uiltucs Uil. Hanno ricevuto la comunicazione di avvio della procedura di cessione di ramo d’azienda alla società Italica Retail srl, che a sua volta darà in subaffitto l’ipermercato a Pianeta Cospea srl, società facenti parte del network Conad.

Sindacati preoccupati per il mantenimento dei livelli occupazionali alla luce di una possibile riduzione della superficie di vendita, che passerebbe da circa 8.500 mq a circa 5.500 mq.

“Ai lavoratori va garantita continuità occupazionale e non il contrario”, rumoreggiano Filcams Cgil e Uiltucs Uil. I segretari Monia Caiolo e Marianna Flauto spiegano: “abbiamo già chiesto l’esame congiunto ma ribadiremo con forza che vanno garantiti tutti i livelli occupazionali. Il prossimo incontro si terrà domani alle 18 in videoconferenza”.