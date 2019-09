“Il Sistema Montante”, inchiesta e teatro a Palazzolo con Claudio Fava

Il “Sistema Montante” al Teatro Greco di Palazzolo, inchiesta e teatro. Una serata in cui si sono susseguite e incrociale le voci di chi ha risposto alle domande della commissione regionale presieduta da Claudio Fava presente sul palco con gli attori David Coco, Simone luglio e Liborio Natali. Un dialogo virtuale a più voci con Claudio Fava che spiega come sia importante conoscere la vicenda legata al sistema di potere Montante, che vuol dire conoscere una stagione politica della Sicilia e capire come evitare che possa riaccadere. Location dello spettacolo lo splendido teatro greco di Palazzolo, nell’ambito degli eventi dedicati al ricordo di Giuseppe Fava, organizzati dall’amministrazione comunale, dalla fondazione Fava e dall’associazione Dhalia e in questo caso con l’indispensabile collaborazione del parco archeologico, diretto da Calogero Rizzuto. “Eventi – spiega l’assessore Maurizio Aiello – che rimettono al centro la cultura con due cartelloni che abbiamo pensato a partire dalla primavera, quello degli appuntamenti letterari al borgo e quello dedicato a Fava. Abbiamo ospitato giornalisti importanti come Roccuzzo e Bolzoni e autori che ci hanno aiutato a riflettere sulla società creando occasioni di incontro per chi è appassionato di inchieste giornalistiche, di libri, di reading, di romanzi”.