Integrativo provinciale, intesa Sonatrach-sindacato. Uiltec: “Grande soddisfazione”

“Un accordo importante che fornisce risposte alla popolazione aziendale in maniera trasversale”. Esprime soddisfazione Uiltec Sicilia e Area Vasta per l’accordo sull’integrativo aziendale firmato dalla Sonatrach Italia e la struttura sindacale aziendale.

Oltre agli aumenti economici che forniscono risposte al potere d’acquisto, vengono riconosciute ai lavoratori importanti risposte sui temi del welfare e del benessere aziendale. Un passo avanti anche in tema di diritti dei lavoratori, con il riconoscimento di permessi retribuiti, aggiuntivi rispetto al contratto nazionale, per rispondere alle esigenze che riguardano i lavoratori sui temi della salute, della genitorialità e della assistenza ai familiari anziani. Un accordo che sarà in grado di migliorare le performance e la competitività aziendale. Un modello di relazioni industriali che diventa riferimento sia per il territorio siracusano, sia per il settore della raffinazione.

“Un buon viatico – ha detto il Segretario Generale della Uiltec Sicilia, Andrea Bottaro – per la costruzione dello sviluppo futuro dell’area industriale e che supporta gli investimenti che l’azienda sta compiendo sul versante della riduzione dell’impatto ambientale.”