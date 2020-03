L’annuncio del premier, anche la Sicilia “zona protetta”: stringenti restrizioni

Estese anche alla Sicilia ed a tutte le regioni italiane le stringenti misure introdotte nel fine settimana per la Lombardia e 14 province. Lo ha annunciato in serata il premier Giuseppe Conte. Per fermare l’avanzata dei contagi da coronavirus, tutta Italia diventa “zona protetta”.

E questo comporta in primo luogo il divieto di spostamento se non per “comprovati motivi di lavoro” oppure “serie esigenze familiari o sanitarie”. Dal 10 marzo, chi ad esempio dovrà spostarsi da Siracusa a Catania dovrà avere una valida giustificazione e presentare una autocertificazione per il controllo.

Il primo ministro ha spiegato che “occorre rinunciare tutti a qualcosa per tutelare la salute pubblica. È l’ora della responsabilità”.

Qui il modulo per l’autocertificazione.modulo⁹

Anche in provincia di Siracusa i bar e i ristoranti in tutta Italia dovranno chiudere alle ore 18.00. Già sospesi i pub, le discoteche, le sale gioco, le sale bingo ed in Sicilia le palestre, piscine e centri benessere.

Disposta la sospensione di scuole e università fino al 3 aprile.

Chiusi musei, teatri e cinema. Porte chiuse nel fine settimana anche per i centri commerciali. Niente messe in chiesa, stop anche alle celebrazioni di matrimoni e funerali.