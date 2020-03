Siracusa. Lavoratori siracusani bloccati a Villa San Giovanni: “Non ci fanno passare”

Sono bloccati da ieri sera a Villa San Giovanni. Un gruppo di nove lavoratori dell’Eni della provincia di Pavia, impegnati nella ricostruzione dello stabilimento di San Nazzaro de’ Burgondi, andato in fiamme lo scorso anno, a bordo di tre furgoni da nove posti, per poter avere un’adeguata distanza gli uni dagli altri, sono partiti alle 4 di ieri mattina dalla provincia pavese per via di quanto deciso dall’azienda a seguito dell’emergenza Coronavirus. L’azienda ha comunicato che l’attività dei lavoratori riprenderà a pieno regime quando la situazione si sarà normalizzata. Per i lavoratori fuori sede, quindi, è stato disposto il rientro nei rispettivi domicili. Pino, uno di loro, ci racconta dell’odissea che stanno vivendo. “Abbiamo avviato tutte le procedure, come previsto dalla legge- spiega- le comunicazioni regolari, le registrazioni, la trasmissione, da parte dell’azienda, dell’elenco dei nominativi di quanti sono destinati al rientro a casa. Abbiamo fatto mille e 500 chilometri senza alcun problema. Una volta arrivati a Villa San Giovanni, però, l’azienda che gestisce i percorsi in traghetto per raggiungere la Sicilia, ci nega la possibilità di fare i biglietti. Nessuna spiegazione ci viene fornita su quello che dovremmo fare per poter tornare a casa. Il problema è paradossale e risiede nel tipo di mezzo che utilizziamo. Il furgone a nove posti, sebbene con sole tre persone dentro, a quanto pare, non può passare. Passano, tuttavia, le auto con cinque persone a bordo o i mezzi di trasporto promiscuo”. Evidente la stanchezza dei lavoratori, altrettanto la rabbia per una situazione che da ore non si sblocca. “Restiamo qui, per strada, e nessuno ci dice come dobbiamo muoverci. L’azienda ha avviato delle interlocuzioni con le istituzioni, con la prefettura calabrese- prosegue il lavoratore Eni- ma al momento restiamo qui, in attesa, senza sapere quanto durerà e cosa dobbiamo fare. Ci è stato addirittura consigliato di lasciare i mezzi e di traghettare a piedi. Ipotesi assurda, perchè una volta a Messina non sapremmo come muoverci e paradossalmente, nel caso in cui avessimo il virus- cosa che per fortuna al momento non è- sarebbe ancora più rischioso per tutti”. La notte è trascorsa così, tra colloqui con le forze dell’ordine, continui chiarimenti, richieste di attesa. “E ancora non è cambiato nulla- tuona Pino- Alcuni di noi sono diretti a Siracusa, altri a Gela. Ci sono colleghi che devono tornare ad Augusta, a Palazzolo. Ma finchè non si sblocca questa vicenda paradossale, restiamo fermi a Villa San Giovanni, a misurarci la temperatura per scrupolo, godendo di ottima salute, ma con una stanchezza addosso che aumenta minuto dopo minuto, così come la rabbia”.