“Le Soste di Ulisse”, l’appuntamento a Siracusa: 29 e 30 ottobre al Minareto

(c.s.) Il 29 e 30 ottobre fari puntati sul Congresso firmato Le Soste di Ulisse e il Minareto dal titolo ‘Di che Sicilia siamo fatti?’, che si terrà nella splendida struttura del Minareto a Siracusa. L’evento gode del patrocinio della Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, degli Assessorati del Turismo, Sport e Spettacolo e dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea e con main sponsor Unigroup.

Presenti ospiti nazionali ed internazionali e grandi chef, tra cui Iacopo Ticchi, Tamara Rigo pastry chef di Osteria Gucci by Massimo Bottura a Los Angeles, Vicky Sevilla, Andrea Moscardino di Ceto by Mauro Colagreco.

Domenica 29 ottobre, a partire dalle ore 13, nel bellissimo lungomare del Minareto vista Ortigia ci sarà una giornata dedicata allo Street Food, il cibo di strada che riesce a suscitare un fascino indiscusso. Gli chef de Le Soste di Ulisse proporranno i piatti più rappresentativi e iconici della tradizione siciliana, accompagnati dai vini più singolari delle cantine della nostra terra, che sono parte integrante dell’Associazione. Cibo e divertimento con momenti musicali, artisti di strada, momenti ludici per grandi e piccini. Insomma una domenica insolita e piena di brio che lascerà il segno.

Lunedì 30 ottobre a partire dalle ore 20 si terrà all’interno del ristorante del Minareto la Cena Gourmet con i piatti più suggestivi che prendono ispirazione dalle ricette della tradizione siciliana e che, nelle mani degli chef de Le Soste di Ulisse, si trasformano in piccole magie per il palato. Entrambi gli eventi gastronomici sono aperti al pubblico.

Basterà contattare il Minareto allo 0931721222 per avere tutte le informazioni necessarie o inviare una mail a info@minareto.it per acquistare i biglietti di ingresso.

Ulteriori informazioni sono riportate sul portale dell’Associazione all’indirizzo lesostediulisse.it

I due eventi contribuiscono a raccontare l’identità de Le Soste di Ulisse.

Sostenitori dell’evento: Brasilrecca con Caffè Taormina, Goeldlin, Doc Sicilia, Electrolux Professional, Party con me, Thalass, Steinbrück, Filette e le nostre cantine Barone di Villagrande, Benanti, Casa Grazia, Cusumano, Donnafugata, Duca di Salaparuta, Fina, Milazzo, Nicosia, Palmento Costanzo, Pellegrino, Pietradolce, Planeta, Tasca d’Almerita e Terrazze dell’Etna.

Foto di Paola Licciardello