Levante sceglie Portopalo per il video del nuovo singolo: un viaggio nella Sicilia più bella

Levante sceglie Portopalo per girare il suo nuovo videoclip. L’artista siciliana ha fatto tappa nella zona sud della provincia di Siracusa agli inizi della settimana. Bocche cucite sui dettagli. Le immagini girate potrebbero essere, comunque, quelle che, una volta effettuato il montaggio, creeranno il video di un nuovo singolo, in uscita nei prossimi mesi. Il nuovo album di Levante è stato realizzato con la collaborazione di Colapesce e Antonio Di Martino, cantautori “made in Sicily” come lei. Il nuovo album, Magnamemoria, dedicato ai luoghi più belli dell’isola, come in un viaggio, uscirà il prossimo autunno, il 4 ottobre la data di rilascio. Ad anticipare il progetto, il singolo “Andrà tutto bene”. Magnamemoria sarà nostalgia, radici che non si dimenticano, ma anche sguardo puntato verso il futuro.