Liberalizzare i negozi di ottica? Per Cna Siracusa è “una iniziativa lodevole”

La liberalizzazione delle nuove aperture di negozi di ottica divide e fa discutere. Contrari gli aderenti a FederOttica, che preparano una mobilitazione. Favorevole invece Cna Siracusa, con il segretario Gianpaolo Miceli che parla “di iniziativa lodevole sia perché riporta la Sicilia nelle stesse condizioni del resto d’Italia, sia perché offre la possibilità a tanti imprenditori che ne avevano i requisiti, di aprire finalmente i loro negozi di ottica, precedentemente bloccati dalla limitante normativa vigente”. I limiti erano fondamentalmente due: la distanza di almeno 300 metri tra un punto vendita e l’altro e il criterio degli 8000 abitanti per bacino di punto vendita.

Ad introdurre la liberalizzazione, un emendamento ordinamentale del deputato regionale Tiziano Spada (Pd). “E va ringraziato per questo piccolo ma significativo contributo al cambiamento di approccio imprenditoriale anche nel settore dell’ottica”, conclude Miceli. “Restiamo disponibili come sempre al confronto con le istituzioni, specie se in ballo c’è la possibilità di incrementare e incentivare l’iniziativa d’impresa in Sicilia”.