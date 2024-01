L’omaggio di amici e avversari, la politica siracusana si ferma per Ezechia Paolo Reale

Tutta la politica siracusana si ferma per un ultimo tributo ad Ezechia Paolo Reale, scomparso quest’oggi. I funerali saranno celebrati giovedì alle 10, nella chiesa dei Cappuccini di Siracusa.

“I dolori attesi non sono meno atroci, anzi forse sono peggiori di quelli inattesi. Perché, come è accaduto con Paolo, il dolore ha avuto tempo per alimentarsi, per nutrirsi della ferocia di un destino che ce lo ha portato via troppo presto”, esordisce l’ex ministro Stefania Prestigiacomo. “La nostra generazione perde forse il suo rappresentante più brillante, una mente moderna, laica e tenace, liberale e attentissima alla legalità, una voce a tratti scomoda perché aliena da compromessi al ribasso, da accordi dettati dalla finalità del potere. Addio Paolo. Hai dato tanto, tanta intelligenza, professionalità e dignità alla nostra città. Non sempre sei stato ricambiato. Succede a volte agli uomini integri. Ai migliori. Ci mancherai”.

Per il senatore Antonio Nicita, “con Paolo Ezechia Reale se ne va una personalità di grande rilievo culturale, professionale e politico della nostra città. Recentemente ci eravamo confrontati, con lui e con il Sen. Terzi di Sant’Agata, sulla necessità di una iniziativa forte bipartisan sui temi del diritto alla conoscenza, temi che Paolo Reale aveva portato avanti anche presso la Fondazione Einaudi. Mi unisco al cordoglio dei familiari e della vita di Siracusa per questa grave perdita”.

“Con la morte di Ezechia Paolo Reale, la città di Siracusa perde un interlocutore appassionato, esponente di una politica ragionata e mai urlata, basata sul confronto tra le idee, sempre rispettosa della diversità di vedute. Il suo contributo e la sua voce mancheranno alla vita pubblica siracusana e siciliana. Come anche il suo lucido sentimento di Giustizia, faro anche nella sua professione di avvocato. Il cordoglio nostro personale, e di tutto il Movimento 5 Stelle di Siracusa, giunga alla famiglia”. Così il parlamentare Filippo Scerra e il deputato regionale Carlo Gilistro.

“È con profondo dolore e tristezza che apprendiamo della prematura scomparsa dell’avvocato Ezechia Paolo Reale, esponente di spicco dell’avvocatura siracusana. Un uomo di straordinaria dedizione e professionalità, che ha lasciato un’impronta indelebile nella nostra comunità”. Il parlamentare Luca Cannata esprime le più sentite condoglianze alla famiglia. “L’avvocato Reale è stato non solo un eccellente professionista ma anche un punto di riferimento per la città – conclude – La sua assenza lascerà un vuoto difficile da colmare, ma la sua eredità di valori e principi continuerà a vivere attraverso l’ispirazione che ha lasciato a quanti lo hanno conosciuto”.

Il deputato del Partito democratico, Tiziano Spada, esprime cordoglio per la morte dell’avvocato Ezechia Paolo Reale. “Oggi Siracusa – dichiara Spada – perde uno dei suoi uomini più illustri. Un fine intellettuale, un uomo gentile e garbato che ha dedicato la sua vita all’impegno politico e alla difesa dei diritti umani e civili. Avvocato, penalista, cassazionista, esperto di diritto penale internazionale‭, Ezechia Paolo Reale è stato segretario generale del Siracusa International ‬Institute for Criminal Justice and Human Rights‭, per cui ha svolto importanti attività tra ‬l’America, l’Europa e l’Africa”. Il parlamentare regionale continua: “L’impegno per la collettività dell’avvocato Ezechia Paolo Reale si è manifestato tramite molteplici iniziative. È stato, solo per citarne alcune, tra i promotori, nonché presidente, della Fondazione ‭Siracusa è Giustizia‬ e, in veste di legale, lo abbiamo visto al fianco degli ex operai della Eternit Sicilia, attraverso il Fondo sociale ExEternit”. “Ma l’avvocato Ezechia Paolo Reale – ancora Tiziano Spada – si è distinto anche per il suo impegno politico a livello cittadino e regionale. Nel dicembre 1999, per esempio, è stato assessore comunale dell’Urbanistica con il sindaco Titti Bufardeci, per due volte candidato a sindaco della città di Siracusa, è stato anche assessore regionale dell’Agricoltura con il Governo Crocetta”. L’on. Tiziano Spada conclude: “Alla famiglia dell’avvocato Ezechia Paolo Reale vanno le mie più sentite condoglianze e la mia più sincera vicinanza”.

“Con la scomparsa di Paolo Ezechia Reale Siracusa perde uno dei grandi protagonisti della scena politica cittadina e regionale”: lo dichiarano in una nota congiunta il sindaco Francesco Italia ed il presidente del Consiglio comunale Alessandro Di Mauro, ricordando i tratti del giurista appena scomparso: “Principe del Foro, Ezechia Paolo Reale è stato un uomo di enorme spessore culturale, non solo giuridica, un tenace difensore dei diritti umani e civili, un politico ed un amministratore di primo piano. Al suo nome è legato l’Isisc, oggi Siracusa Institute, un vanto per Siracusa ed una delle eccellenze mondiali del diritto. Il suo impegno per la città lo ha visto assessore e consigliere comunale, cui è seguita la prestigiosa nomina ad assessore regionale all’Agricoltura. Alla famiglia il nostro cordoglio personale, quello dell’Amministrazione e del Consiglio comunale, della città tutta”.

“La scomparsa di Paolo Ezechia rappresenta una gravissima perdita per l’intera Città”, scrive Fabio Granata, assessore comunale alla Cultura. “Colto, ironico, elegante nel portamento e nei modi, Paolo è stato un grande avvocato e un cittadino esemplare. Dopo la scomparsa di Bassiouni ha coordinato e diretto con autorevolezza e sapienza l’International Institute for Criminal Justice and Human Rights, doti riconosciutegli a livello internazionale. Lascia un vuoto incolmabile alla sua famiglia. Mancherà molto alla Città”

Anche l’ex assessore regionale Bruno Marziano fa sentire la sua voce. “Con Ezechia Paolo Reale ho avuto un significativo rapporto di amicizia e ho potuto constatare le sue capacità di intellettuale impegnato sul versante della ricerca giuridica anche a livello internazionale, come uomo impegnato in politica e, personalmente, anche come professionista nell’ambito legale . Ai familiari invio il cordoglio dell’amico, mentre come siracusano piango l’addio di cittadini illustri che così tanto ruolo hanno avuto al servizio di questo territorio”, conclude ricordando anche la tragica scomparsa di Angelo Giudice.

“La nostra città inizia purtroppo questo nuovo anno con la perdita di due uomini di spicco per la nostra

comunità. A distanza di poche ore dalla notizia della tragica ed inattesa scomparsa del Dott. Angelo

Giudice, giunge infatti quella della dipartita anche dall’Avv. Ezechia Paolo Reale”; sottolinea anche Alessandra Furnari, presidente provinciale di Italia Viva. “Esprimiamo il nostro cordoglio alle rispettive famiglie ed a tutti coloro che li hanno conosciuti ed apprezzati. Mancherà da oggi il sorriso di Angelo Giudice, punto di riferimento della comunità, che ha potuto sempre contare sul suo encomiabile valore umano e professionale, ma resterà sempre vivo il ricordo di tutto ciò che ha saputo donare. Mancherà altresì a questa città, con la perdita di Ezechia Paolo Reale, un protagonista fondamentale della scena politica ed un difensore illustre che ha speso la sua vita facendo onore al Foro Siracusano, ma resterà in noi vivo e di esempio il suo impegno costante per la difesa dei diritti civili ed umani.”

“Esprimiamo profondo rammarico per la prematura scomparsa dell’avvocato Ezechia Paolo Reale, stimato professionista siracusano, persona coltissima, seria e capace.”

Lo dichiarano Rosanna Magnano e Gianpaolo Miceli, rispettivamente presidente e segretario di CNA Siracusa.

“Era il presidente della fondazione < >, di cui fa parte anche CNA Siracusa, il cui obiettivo sociale era fondato sulla legalità e sul funzionamento della giustizia, senza dimenticare la solidarietà verso i detenuti e le persone più sfortunate, con grande attenzione ai giovani e alle associazioni sportive. Inoltre, anche quando ha svolto il ruolo di assessore all’Urbanistica, teneva ad instaurare un rapporto proficuo e collaborativo con CNA, fino ad arrivare a pianificare insieme le aree per gli artigiani all’interno del centro abitato. Il nostro cordoglio va alla famiglia e agli affetti più cari”.

Un ricordo affettuoso anche da Pippo Gianninoto, già Segretario provinciale di CNA: “Siracusa perde uno dei suoi uomini più illustri. Un grande professionista, un fine e concreto politico.

Un uomo speciale, gentile nei modi, che ha saputo coinvolgere ordini professionali, istituti bancari e associazioni in progetti di altissimo valore sociale. Istituì con l’ISISC, la Camera di Commercio, le Associazioni di Categoria e gli Ordini Professionali la fondazione “Siracusa è Giustizia” al fine di migliorare in concreto l’efficienza del sistema giudiziario e il rapporto dei cittadini con la Giustizia. Solo qualche settimana addietro, nonostante l’incalzare della malattia, ha organizzato la donazione al Tribunale e alla Procura di Siracusa de ‘il Confessor’, il nuovo sistema per le audio e video registrazioni degli interrogatori, unico in Italia. È stato un onore averlo conosciuto”.