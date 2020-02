Lutto nella politica siracusana, è morto l’ex consigliere Nino Zito: funerali domani

È venuto a mancare nella notte Antonino Zito. Medico ed ex consigliere comunale di Siracusa, aveva 70 anni. Protagonista della vita politica ed amministrativa, è stato in Consiglio comunale durante diverse sindacatura, da Fatuzzo a Garozzo.

Di recente era finito tra gli indagati nell’inchiesta Povero Ippocrate, su falsi invalidi e medici presunti compiacenti.

“Persona per bene e competente. Un amico un appassionato di politica con cui si amava scherzare, la sua grande ironia era contagiosa. Se ne va un altro pezzo importante della mia formazione politica. Quando fui eletto nel 2004 in consiglio comunale erano in tre i veterani, le guide quelli da seguire da osservare: Zito, Di Giovanni e Gulino, sono andati via tutti e tre troppo presto. Buon viaggio, Nino. Sono certo che ovunque andrai troverai i compagni ad accoglierti e continuerai a scherzare e a dibattere di politica”, il pensiero dell’ex sindaco Giancarlo Garozzo.

“Zito non ha mai fatto mancare il suo contributo di idee nelle scelte più importanti per la città. Esprimo vicinanza alla famiglia anche a nome dell’amministrazione e dei siracusani”, il messaggio del primo cittadino Francesco Italia.

I funerali saranno celebrati domani alle 11.15 al Sacro Cuore.