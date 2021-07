Macchine industriali e valutazione dei rischi, seminario in Confindustria: come seguirlo

Mercoledì 21 luglio 2021, alle ore 9.00, nella Sala Ugo Gianformaggio di Confindustria Siracusa si svolgerà un seminario sulla Direttiva Macchine (2006/42 – D.lgs. 17/2010) e valutazione dei rischi, la responsabilità dell’utilizzatore, le opportunità per gli imprenditori ed i finanziamenti di Industria 4.0 .

“Per utilizzare macchine conformi alle disposizioni comunitarie e per tutelare la sicurezza dei lavoratori è essenziale conoscere i requisiti della Direttiva Macchine D.lgs. 17/2010”, spiegano dall’associazione degli industriali.

Il seminario analizzerà la responsabilità penale ed amministrativa dell’impresa e le strategie da adottare per mitigare e contenere i rischi connessi all’utilizzazione delle macchine industriali.

Saranno illustrate le operazioni di digital assessment e la normativa che potrà essere utilizzata per usufruire degli incentivi per l’acquisto dei beni strumentali e quelli proposti dal Piano Transizione per gli investimenti in beni strumentali 4.0

Interverranno: Rosario Pistorio, Vice Presidente di Confindustria Siracusa con delega alla salute sicurezza ed ambiente, i consulenti Antonio Mazzotta e Giuseppe Galioto che illustreranno la Direttiva e i rischi connessi, Marco Capobianco per i finanziamenti per i beni strumentali 4.0 e Renato Buda (Digital Innovation Hub Sicilia) sulla transizione digitale 4.0.

Sarà possibile seguire il seminario anche in modalità telematica, per il tramite della piattaforma Zoom, compilando il seguente form: https://forms.gle/LhQ1FEDvTAPQnWy69