Maggio-Alma e il Siracusa mette ko la Reggina al Granillo: 2-1

Il Siracusa si conferma in salute e vince anche a Reggio Calabria. Maggio e il solito Alma firmano le reti che valgono il prezioso successo esterno che allunga la striscia positiva della squadra di mister Cacciola. Su rigore il momentaneo pari degli amaranto, firmato da Barillà.

Azzurri attenti e concreti, chiudono in vantaggio il primo tempo segnato da un maggiore possesso palla dei padroni di casa che però producono solo una vera occasione, mentre il Siracusa mostra di poter fare male ripartendo negli spazi grazie ad un veloce movimento della palla. A pochi istanti dal riposo, la rete di Maggio che vale la festa dei circa duecento tifosi azzurri presenti al Granillo.

Nella ripresa, la reazione d’orgoglio della LFA Reggio Calabria produce un calcio di rigore per un tocco in uscita bassa di Lamberti. Si tratta in realtà di una disattenzione complessiva della retroguardia azzurra che battezza male una palla su cui invece si avventa l’attaccante amaranto. Dal dischetto, Nino Barillà non sbaglia: palla da una parte e portiere dall’altra.

Il pareggio ridona coraggio ai padroni di casa. Il Siracusa, da squadra di rango, non si disunisce e riprende a macinare gioco, sfruttando anche i cambi (debutta Zampa) e una migliore condizione atletica. Arriva così la rete di Giuliano Alma, ancora lui. Terza marcatura che vale altri tre punti in classifica. Il Siracusa resta in alto.

Foto pagina fb LFA Reggio Calabria