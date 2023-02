Maltempo, allerta rossa: la situazione. Nevica sugli Iblei, pioggia e vento ovunque

Giornata da allerta meteo rossa sulla provincia di Siracusa. Vento e pioggia stanno caratterizzando la prima parte di questo giovedì 9 febbraio, con problemi al momento limitati per la viabilità. Segnalati locali acconcamenti e tombini saltati a Siracusa. A Priolo, lungo la ex SS114, intervento della Protezione Civile per liberare le grate e consentire il deflusso delle acque che hanno invaso – come sempre – il tratto di strada nei pressi del Ciapi. Problemi per un paio di camion, intervenuti i soccorritori per garantire la marcia. Le mareggiate hanno poi riempito di sabbia e detriti la strada di marina di Priolo. Anche qui subito a lavoro Protezione civile comunale e Polizia Municipale.

Ad Augusta viabilità regolare, in entrata ed in uscita. Anche nella frazione di Brucoli, per il momento, la pioggia ed il vento non hanno causato particolari problemi. Nella zona sud, tra Pachino e Portopalo ma soprattutto nel borgo di Marzamemi segnalati i primi allagamenti: è il mare “gonfio” ad invadere spazi, come ad esempio la Balata. Per il resto, nessun disagio particolare.

Nella zona montana, a Buccheri in azione lo spazzaneve per liberare le principali vie di collegamento – come la provinciale 6 – dalla neve caduta incessante da ieri. Nella zona di Montelauro già raggiunti i dieci centimetri di neve. Nel centro abitato, il più alto della provincia di Siracusa, è un misto di neve e pioggia battente. Qui il sindaco Alessandro Caiazzo ha già disposto anche per domani la chiusura di scuole ed uffici pubblici. Sui monti Iblei nevica intorno gli 800m di quota. Localmente raggiunti i 90mm di pioggia parziali nell’entroterra siracusano.

Nel pomeriggio previsto un peggioramento ulteriore delle condizioni meteo. Attivate le varie strutture di coordinamento comunale, attraverso i Coc in collegamento costante con la Prefettura di Siracusa. Nel capoluogo, pronte le pompe idrovore per le zone del Villaggio Miano e di via Verne, alla Fanusa.

Secondo WeatherSicily, il ciclone mediterraneo si è formato nella notte tra Malta e le coste libiche. Sta gradualmente risalendo verso la Sicilia ed entro la tarda serata/notte di domani arriverà a sfiorare le coste siracusane.