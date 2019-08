Manca il personale, chiusa momentaneamente la postazione del 118 a Canicattini

Manca il personale e la postazione 118 di Canicattini Bagni è stata momentaneamente chiusa. Immediata la reazione del sindaco, Marilena Miceli, che ha inviato una formale protesta ai vertici della Seus, la società che gestisce il servizio 118 in Sicilia.

“L’assenza è giustificata – precisa – ma non è giustificabile la scelta di non provvedere alla sostituzione del personale assente, lasciando così del tutto scoperto un servizio di soccorso pubblico in una cittadina di 7000 abitanti”.

Il sindaco ha inviato una una lettera anche all’assessorato regionale della Salute e al Ministero della Salute per chiedere l’immediata riattivazione del servizio.