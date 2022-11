“Manca il reagente, impossibile effettuare le scintigrafie, gravi ricadute sulla salute dei cittadini”

Impossibile in Sicilia effettuare scintigrafie, esami che consentono di ottenere informazioni sul funzionamento di organi come il cuore, il polmone, sulla tiroide o per individuare cellule tumorali.

In tutta la Regione mancano i reagenti e questo blocca tutto. Una questione che i deputati regionali Tiziano Spada, Giovanni Burtoni, Michele Catanzaro, Valentina Chinnici, Nello Dipasquale, Mario Giambona, Calogero Leanza, Dario Safina e Sebastiano Venezia hanno affrontato presentando un’interrogazione all’assessore regionale della Salute.

Serve subito una soluzione e i parlamentari regionali del Pd intendono sapere “quali siano le cause della mancanza dei reagenti per lo svolgimento delle scintigrafie in tutta la Sicilia e quali provvedimenti intenda adottare al fine di risolvere la problematica e garantire a tutti i pazienti gli adeguati percorsi di prevenzione e cura”.

Spada aggiunge una considerazione. « E’ di tutta evidenza -osserva Spada- che ciò avrà gravissime ricadute sullo stato di salute di pazienti per i quali i tempi d’attesa si allungano ulteriormente. Una situazione inammissibile perché in gioco c’è la salute dei siciliani. Per questo – conclude il parlamentare regionale – con i colleghi Leanza e Burtone, rispettivamente vicepresidente e componente della commissione Salute, servizi sociali e sanitari, approfondiremo la problematica con l’obiettivo di porvi rimedio in maniera tempestiva».