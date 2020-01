Siracusa. Matteo Melfi nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani

Matteo Melfi coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani. La nomina è arrivata dal presidente Silvio Berlusconi, su proposta del coordinatore regionale , Andrea Mineo. Melfi è stato consigliere della circoscrizione Grottasanta e candidato alle ultime elezioni regionali, con centinaia di consensi. Molto vicino all’assessore regionale all’Agricoltura, Edy Bandiera. “Di Melfi- commenta l’assessore- ho seguito i passi in politica, sin dal suo giovanissimo inizio, è un giovane perbene, operativo, leale e generoso – Lo attende una importante stagione, in vista ci sono impegni e sfide importanti, a partire dalle elezioni della prossima primavera. C’è un gran lavoro da fare, giovani da coinvolgere e stimolare alla partecipazione attiva e sono certo che Matteo saprà far bene, facendosi carico di portare avanti sul territorio le esigenze di una comunità di persone, accomunate dall’impegno civico e dalla sana passione per la politica, che renderà ancora più forte e incisiva la nostra presenza e azione”.