Maxi-scorta di vaccini in arrivo: 11.600 dosi per Siracusa (AstraZeneca, Moderna e Janssen)

Una maxi-scorta di vaccini è in arrivo in Sicilia. La distribuzione ai centri provinciali avverrà il primo maggio. Il corriere Sda ha in consegna 185.800 vaccini anti-Covid. Il grosso della nuova fornitura è rappresentato dal AstraZeneca (152.200), poi Moderna (20.700) e quindi 12.900 dosi di Janssen. Alla farmacia ospedaliera di Siracusa destinate complessivamente 11.600 dosi. Queste le altre distribuzioni: 51.100 a Palermo, 26.100 a Milazzo, 8.200 a Enna, 13.400 a Erice, 41.500 a Giarre, 9.900 a Ragusa, 14.100 ad Agrigento e 9.900 a Caltanissetta.

Da ieri, intanto, è possibile vaccinarsi senza prenotazione in tutti gli Hub e Centri vaccinali della Sicilia. Iniziativa rivolta agli over 60 anni (classe 1961 compresa) ed ai soggetti di ogni età appartenenti alla categoria prioritaria a “elevata fragilità” (così come indicato dal Piano vaccinale nazionale). Per questi ultimi, in particolare, basterà esibire un certificato rilasciato dallo specialista o dal medico di medicina generale comprovante la propria condizione di salute.