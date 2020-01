Merce contraffatta Napapijri: scatta il sequestro della Guardia di Finanza

Primo sequestro di merce contraffatta dell’anno. L’hanno effettuato ieri gli uomini della Guardia di Finanza al mercato quindicinale di Avola.

Durante lo svolgimento del servizio, una pattuglia della Tenenza di Noto ha rilevato la presenza di una persona di origine africana intenta alla vendita di giubbini raffiguranti la nota griffe “Napapijri” palesemente contraffatti, che sono stati immediatamente sequestrati. L’obiettivo è anche quello di evitare che gli esercenti che rispettano gli obblighi fiscali finiscano con il risultare indebitamente “svantaggiati” rispetto ai loro concorrenti che violano le norme tributarie e conseguono, pertanto, un ingiusto arricchimento. Oltre a danneggiare l’economia “sana”, i prodotti contraffatti possono essere anche potenzialmente pericolosi per la salute umana attesa la scarsa qualità dei materiali utilizzati per la loro fabbricazione. Tali tipologie di merci, infatti, sono spesso il prodotto finito di una filiera di mercato completamente illegale, gestita da organizzazioni criminali che sfruttano manodopera in nero a basso costo e in condizioni di scarsa sicurezza.