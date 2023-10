Miglior Sommelier di Sicilia, a Siracusa il 15 ottobre la finale regionale

Il 15 ottobre tutti i riflettori del mondo enoico siciliano saranno puntati sull’Ortea Palace Luxury Hotel di Siracusa: di scena la finale del concorso miglior sommelier di Sicilia, giunto alla quarta edizione.

Dopo le affermazioni nel 2020 di Piero Giurdanella, della delegazione Ais Catania, di Laura Piscopo nel 2021 della delegazione Ais Agrigento-Caltanissetta e quella dello scorso anno di Federica Milazzo, della delegazione Ais Jonico Etnea, chi sarà quest’anno il numero uno dei sommelier siciliani?

Il programma per giorno 15 ottobre prevede una prova scritta a porte chiuse alle 10,30 per poi passare alle 18 alla finale del concorso aperta al pubblico che sarà trasmessa anche in diretta sulla pagina Facebook di AIS Sicilia. “Siamo molto orgogliosi di essere arrivati alla quarta edizione del concorso. Per noi

è un importante traguardo”, commenta il presidente di AIS Sicilia Francesco

Baldacchino.

“Un ringraziamento va a tutti i sommelier che hanno partecipato alla scuola concorsi, la novità di quest’anno. La formazione di un sommelier non finisce mai, soprattutto considerando quanto negli ultimi anni la nostra figura sia diventata molto importante a livello enoturistico”, aggiunge Baldacchino che conclude: “Auguro loro

un grande in bocca al lupo!”

Edizione numero quattro del concorso miglior sommelier di Sicilia arricchita dalla novità della scuola concorsi AIS Sicilia, proposta dal responsabile eventi e delegato Ais Siracusa Alessandro Carrubba e appoggiata dal presidente e tutto il consiglio, sponsorizzata dal Consorzio tutela vini Doc Sicilia.

La scuola concorsi ha visto 5 lezioni itineranti presso 5 cantine del consorzio, annoverando per le lezioni 5 relatori tra i migliori sommelier di tutta Italia, contando oltre 35 iscritti da tutte le delegazioni.

Ma la giornata del 15 ottobre non finirà con la proclamazione del vincitore del concorso: alle 19,30 si svolgerà la degustazione a numero chiuso “I bianchi del Sud Est Sicilia”, una verticale di Albanello e degustazione di Moscato Bianco di Siracusa a cura di Alessandro Carrubba, responsabile concorsi Ais Sicilia e Delegato Ais

Siracusa, che guiderà l’evento insieme al titolare delle Cantine Gulino, Sebastiano Gulino.

Per presentare nel dettaglio l’evento, sabato 7 ottobre alle ore 15 presso l’azienda Feudo Maccari, a Noto, si svolgerà la conferenza stampa organizzata da AIS Sicilia. Dopo i saluti del Presidente AIS Sicilia Francesco Baldacchino, si parlerà dell’importanza della scuola concorsi AIS regionale, con il responsabile Alessandro

Carrubba, delegato AIS per la provincia di Siracusa, e con la vice presidente regionale Maria Grazia Barbagallo del lancio del Concorso Miglior Sommelier dell’Etna. Previsto un focus sul ruolo del degustatore con Luigi Salvo, delegato AIS Palermo e dell’attività di promozione della DOC Sicilia attraverso il concorso. Spazio anche alla testimonianza di Federica Milazzo, vincitrice del concorso nel 2022.