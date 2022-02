Migranti e accoglienza, giornata formativa al Vermexio: “La Sicilia terra di approdo”

Una giornata formativa dedicata all’accoglienza dei migranti si svolgerà domani (11 febbraio) a Siracusa, nell’ambito del Progetto ISIM – Integrazione Sanitaria Innovativa Multilivello – finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. “La Sicilia da sempre terra di approdo e accoglienza” è il tema dell’incontro che nasce dalla necessità di preparare medici, infermieri, psicologi, oltre agli operatori dei centri d’accoglienza, a programmare percorsi dedicati alle condizioni cliniche dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie dermatologiche, incluse quelle correlate ad uno status post-traumatico.

Ad aprire i lavori sarà il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, insieme al direttore generale dell’Asp, Salvatore Lucio Ficarra.

La giornata formativa vedrà la partecipazione di numerosi esperti del fenomeno migratorio. Nel salone Borsellino di Palazzo Vermexio – ma anche on line – sarà possibile ascoltare l’intervento del professor Aldo Morrone, direttore scientifico dell’Istituto San Gallicano di Roma. Ed ancora Stefano Boffo, associato dell’Istituto di Ricerche sulla popolazione e le Politiche sociali del Cnr. Ci sarà anche una ricercatrice del Queen Mary University of London, Arianna Rotulo ed un esperto in comunicazione interculturale, Ramzi Harrabi.

A parlare dei minori non accompagnati sarà Marinella Cantalice dell’Ufficio territoriale Stranieri dell’Asp di Siracusa, mentre il direttore dell’ U.O.C. Anestesia e rianimazione dell’Ospedale di Lentini, Salvatore Tinè si soffermerà sull’accoglienza dei migranti che arrivano dal mare.

Saranno presenti anche Anselmo Madeddu, presidente dell’Ordine dei Medici di Siaracusa, Riccardo Lo Monaco, presidente FIMMG provinciale e Michela Buongiorno, responsabile dell’Ufficio speciale Immigrazione della Regione siciliana.

Il progetto vede coinvolti il Comune di Siracusa, ente capofila, insieme all’Azienda Sanitaria Provinciale e IFO – Istituti Fisioterapici Ospitalieri. “La Sicilia da sempre terra di approdo e accoglienza” è il tema della giornata formativa che si svolgerà in presenza nel salone Borsellino di Palazzo Vermexio, in piazza Duomo, ma anche on line (per prenotarsi basterà registrarsi sul link www.ermesformazione.com/meet).