Migranti: evacuazione medica per un 25enne, motovedette in mare per soccorsi a barcone

Evacuazione medica d’urgenza in mare, coordinata dalla Guardia Costiera di Siracusa. Una motovedetta ha raggiunto nave Diciotti, a diverse miglia dalle coste siracusane, per trasbordare un 25enne egiziano che necessitava di cure mediche immediate. Arrivato sulla banchina 5 del Porto Grande, è stato preso in consegna dai sanitari del 118 e condotto al pronto soccorso dell’Umberto I di Siracusa. A coordinare le operazioni, la Capitaneria di Porto.

A bordo di nave Diciotti sono circa 420 i migranti soccorsi nelle ultime ore nel canale di Sicilia.

Intanto, anche la Guardia Costiera siracusana è impegnata in operazioni di soccorso a circa 700 migranti, a bordo di un barcone in difficoltà a sudest delle coste siracusane.