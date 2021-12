Migranti: in 4 evacuati nella notte dalla Sea Watch 3, il trasbordo in acque siracusane

Quattro migranti sono stati evacuati nella notte dalla Sea Watch 3, la nave dell’ong impegnata in operazioni di ricerca e soccorso umanitario nel Mediterraneo. L’evacuazione per ragioni sanitarie è avvenuta nei pressi di Avola, racconta l’agenzia Lapresse. Le quattro persone sono state trasbordate su di una motovedetta della Guardia Costiera e trasportate a Siracusa. Si tratta di una giovane donna incinta, sua sorella minorenne, un uomo con problemi medici e suo figlio. Lo scrive la stessa ong sul proprio profilo twitter. La Sea Watch rimane a largo delle coste siciliane anche in queste ore, in attesa di ricevere l’indicazione del cosiddetto porto sicuro.

“Su Sea Watch 3 ne rimangono 444 (persone, ndr), sul ponte, esposte al freddo, al vento, al mare mosso. Hanno bisogno e diritto di sbarcare subito in un porto sicuro”, uno degli ultimi messaggi partiti da bordo. La Sea Watch 3, alcuni anni fa, fu protagonista a Siracusa di un caso di cronaca nazionale: rimase in rada a Santa Panagia per alcuni giorni, in attesa di poter anche allora far sbarcare i migranti soccorsi in diversi interventi nel canale di Sicilia.

foto dal profilo twitter di SeaWatch Italia