Mobilitazione per Emanuele, il 41enne di Augusta deve sottoporsi ad un costoso intervento

Augusta si sta mobilitando per Emanuele Nicola Piemonte, il 41enne che dovrà affrontare un costoso intervento in Germania per la rimozione di un tumore al cervelletto. In cinque giorni sono stati raccolti sulla piattaforma di GoFundMe poco meno di 18mila euro.

“Quasi tutti in paese mi conoscete. Da circa due mesi – racconta Emanuele – ho cominciato ad accusare dei costanti mal di testa che andavano sempre ad aumentare, pian piano si è aggiunta la nausea, il vomito, spossatezza e continui capogiri. Dopo svariate visite ed analisi, ho provveduto ad affettare una risonanza magnetica. L’esito è stato crudo ed immediato: tumore al cervelletto. La massa – spiega – va tolta entro dieci giorni. Il mio intervento – conclude – dovrà essere effettuato in Germania ed il costo è molto elevato ma ne vale la mia vita”.

In cinque giorni la raccolta ha registrato già più di cinquecento donazioni. Chi volesse maggiori informazioni, può raggiungere la pagina dedicata, cliccando qui.