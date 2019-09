“Mollo tutto, vado a Ferla”, agevolazioni per chi si trasferirà nel Borgo

Un incentivo per chi deciderà di trasferirsi a Ferla. Anche il Borgo della provincia di Siracusa compare tra le realtà che puntano sulla “sfida creativa allo spopolamento”, come racconta il quotidiano Repubblica. Il sindaco, Michelangelo Giansiracusa sta lavorando ad un progetto simile a quello studiato in Molise, con incentivi per chi vorrà vivere a Ferla. L’anno prossimo, in base a quanto annunciato dal primo cittadino, il Bilancio potrà prevedere le somme necessarie per abbattere la Tari e l’Imu, probabilmente per tre anni. Un esperimento che in alcune località italiane ha già dato i suoi primi frutti. Idee simili sono state pensate sulle Madonie.L’emigrazione, soprattutto dei più giovani, rappresenta un problema serio, al quale occorre, dunque, trovare rimedio. Ci sono comuni in Sicilia, come Troina, in cui,ad esempio, si punta sulle giovani coppie, con incentivi per evitare che scelgano di andare a cercare fortuna altrove. Tornando a Ferla, i tecnici del Comune hanno avviato una ricognizione delle case abbandonate. L’obiettivo è quello di acquisirle e venderle a costi particolarmente appetibili.