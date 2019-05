Motocross: dalla Toscana sino in Francia, i piccoli aretusei vanno di corsa

Piloti siracusani ancora protagonisti oltre lo Stretto. A Montevarchi per le seconde selettive Mx Junior del campionato italiano di motocros, nella classe 85 senior Maurizio Scollo ha chiuso al terzo posto della classifica con 320 punti (dopo una gran rimonta nella seconda manche), quarto in quella generale per una graduatoria dove a Montevarchi si sono certamente distinti anche l’altro siracusano Carmelo Lantieri (17°). Quest’ultimo ha confermato quanto di buono fatto già in Basilicata e nelle varie prove regionali, per la costanza nella guida e la capacità di ottenere comunque un buon piazzamento, nonostante per il pilota del 973 Mx di Floridia quella toscana era la prima volta in assoluto. Nella classifica generale, dunque, non solo Scollo ma anche Lantieri ha buone possibilità di arrivare bene a questa fase finale del campionato italiano Mx Junior. E come loro, anche l’altro aretuseo della 85, ma nella Junior visto che Riccardo Salesi ha chiuso al quarto posto di giornata e nella classifica generale il pilota siracusano del Motoclub Pegaso è terzo. Nella 65 Cadetti invece sono arrivate conferme dal netino Alessandro Di Pietro, quinto in generale e quarto in Toscana. Bene anche il siracusano Alessio Adamo, tredicesimo di giornata ma nono dopo le due selettive ma anch’egli giovanissimo pilota di prospettiva visti i già risultati incoraggianti ottenuti sinora. Tutto fa ben sperare in vista delle semifinali in programma a giugno a Faenza e per tre di questi, anche oltre, visto che Scollo, Salesi e Di Pietro faranno parte della selezione nazionale italiana (gareggiando con tanto di maglia azzurra) al prossimo Italia-Francia, sesta edizione del Trofeo giovanile di motocross che quest’anno si correrà Oltralpe ed esattamente a Saint Pierre d’Albigny nel dipartimento della Savoia quasi al confine con la Svizzera e non molto distante da Lione. Appuntamento al 21 luglio per i piloti siracusani.

Nella foto Scollo, Salesi e Di Pietro