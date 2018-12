Motori: Aci e Siracusa Racing fra bilanci e propositi per il nuovo anno

Aci e Siracusa Racing a braccetto fra bilanci e buoni propositi per il nuovo anno. Si sono ritrovati nella sede dell’Automobile Club i commissari di percorso aretusei guidati da Tanino Ciraudo già protagonisti con 16 gare dirette quest’anno in Sicilia. Ne ha parlato Sergio Imbrò, presidente della commissione sportiva Aci Sport, in compagnia del presidente dell’Aci, Pietro Romano. «Ci saranno delle novità – ha detto Imbrò – anche in fatto di sicurezza e normative varie dettate dall’Aci e dal ministero e poi ci prepareremo per alcuni grandi appuntamenti come il 5 maggio con la Val d’Anapo-Sortino e nei mesi di giugno e luglio con gli slalom di Avola e il memorial Caldarella e con la Riserva del campionato italiano Avola-Avola Antica in programma a settembre». Tanti eventi, un unico comune denominatore, quello di cercare di far bene e portare quanti più eventi possibili nel nostro territorio non solo da un punto di vista sportivo ma anche promozionale e turistico. Presenti anche la direttrice dell’Aci, Francesca La Martina, il responsabile dell’Ufficio sportivo Aci Giovanni Giunta, il vicepresidente della Commissione sportiva, Christian Melluzzo.